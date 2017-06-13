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Мирре Горской исполнилось 90 лет

12 Июня 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Мирре Горской исполнилось 90 лет
10 июня актрисе Псковского театра драмы, Заслуженной артистке России Мирре Александровне Горской исполнилось 90 лет. Этот праздник Мирра Александровна решила разделись с актерами и зрителями.
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