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Мирре Горской исполнилось 90 лет
12 Июня 2017ФоторепортажГлавная → Фото → Мирре Горской исполнилось 90 лет
10 июня актрисе Псковского театра драмы, Заслуженной артистке России Мирре Александровне Горской исполнилось 90 лет. Этот праздник Мирра Александровна решила разделись с актерами и зрителями.
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