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Сурганова и Дельфин выступили в Пушкинских Горах

03 Июня 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Сурганова и Дельфин выступили в Пушкинских Горах
3 июня на Всероссийском Пушкинском фестивале группа «Сурганова и Оркестр» даст бесплатный концерт. На празднике выступили музыкант Дельфин и актер Дмитрий Дюжев.
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