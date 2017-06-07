Ребятня и их родители отметили День защиты детей

Праздник 3 июня начался с традиционного шествия многодетных семей. Они прошли колонной по центру города с веселыми песнями. Ради этого центр на непродолжительное время перекрыли для движения автотранспорта.



Целый день в Зеленом театре проходили концерты. Выступали детские и взрослые вокальные и хореографические коллективы. А завершился праздник большим взрослым рок-концертом.



Параллельно в Ботаническом саду работали разные интерактивные площадки. Можно было как поиграть в мини-гольф и пострелять из пистолета, так и позабавиться с помощью аквагрима и пофотографироваться с ростовыми куклами.



Празднику не смогла помешать даже не очень летняя погода.

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