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Ребятня и их родители отметили День защиты детей

03 Июня 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Ребятня и их родители отметили День защиты детей
Праздник 3 июня начался с традиционного шествия многодетных семей. Они прошли колонной по центру города с веселыми песнями. Ради этого центр на непродолжительное время перекрыли для движения автотранспорта.

Целый день в Зеленом театре проходили концерты. Выступали детские и взрослые вокальные и хореографические коллективы. А завершился праздник большим взрослым рок-концертом.

Параллельно в Ботаническом саду работали разные интерактивные площадки. Можно было как поиграть в мини-гольф и пострелять из пистолета, так и позабавиться с помощью аквагрима и пофотографироваться с ростовыми куклами.

Празднику не смогла помешать даже не очень летняя погода.
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