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Звезда «Бригады» отрепетировал в Пскове «Евгения Онегина»

02 Июня 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Звезда «Бригады» отрепетировал в Пскове «Евгения Онегина»

1 июня в БКЗ филармонии состоялась репетиция Псковского симфонического оркестра с актером Дмитрием Дюжевым.

Премьера моноспектакля «Евгений Онегин» состоится 2 июня в 18.00 в научно-культурном центре (Пушкинские Горы).

Напомним, что помимо Дмитрия Дюжева на 51-й Пушкинском празднике поэзии выступят Светлана Сурганова и Дельфин.
 

Подробная программа праздника ЗДЕСЬ

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