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В Пскове стартовал первый городской велопарад
28 Мая 2017ФоторепортажГлавная → Фото → В Пскове стартовал первый городской велопарад
Велопарад – это милая велосипедная традиция, которая долгое время никак не приживалась на псковской земле. Уже и Великие Луки проводили свой третий ежегодный веломитинг, а псковичи смотрели на это разве что по телевизору. И вот совсем недавно всероссийскую инициативу подхватили и псковские велолюбители.
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