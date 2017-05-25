Выставка «ПсковЭКСПО-2017» открылась в Пскове
24 мая в 12.00 на стадионе «Машиностроитель» (ул. Кузнецкая, 25) состоялось торжественное открытие XXIV универсальной выставки с международным участием «ПсковЭКСПО-2017».
Среда, 24 мая
|
10.00
|
Начало работы выставки
|
Ст. Машиностроитель
|
12.00
|
Торжественное открытие XХIV универсальной выставки с международным участием «ПсковЭКСПО’2017»
|
Открытая площадка, сцена
|
12.30
|
ВИП-тур по выставке, осмотр экспозиции
|
1 этаж, открытая площадка
|
12.30
|
Фотосессия с роботом Бамбл Би с планеты Кибертрон
|
Открытая площадка
|
13.30-16.30
|
Семинар «Life Placement.
«Эффективность нативной рекламы» от компании enDESIGN и «ПРОЕКТ 111»
|
Открытая площадка, конференц-зал
|
11.00-18.00
|
Работа интерактивной площадки с участием Клуба исторической реконструкции «Бор Хейм»
|
Открытая площадка
|
11.00 – 18.00
|
Работа дегустационной зоны (кофе свежей обжарки/чай),
Акция «Кофейный ГУРМАН»
|
Стенд № 32 (1 этаж)- Кофейный Дом Гурме
|
11.00-
19 00
|
Обучение работе на онлайн-кассе по новым требованиям 54-ФЗ с передачей данных в налоговую (ОФД) в примерах
|
Стенд № 34 (1 этаж)
|
12.00-19.00
|
Работа дегустационной зоны ОАО «Псковский хлебокомбинат»
|
Открытая площадка,
стенд компании
|
10.00 – 19.00
|
Работа торговой и фотозоны от ресторана «Инжир»
|
Открытая площадка
|
10.00 – 19.00
|
Работа зоны раздельного сбора твердых бытовых отходов от ООО «АСПО»
|
Открытая площадка
|
12.00 – 17.00
|
Бесплатные заезды для детей 5-10 лет на спортивных мини-мотоциклах от Спортивного клуба SINILIND (г. Выру, Эстония)
|
Открытая площадка
|
19.00
|
Завершение работы 1-го дня выставки
|
Четверг, 25 мая. День телекоммуникаций
|
10.00
|
Начало работы выставки
|
Ст. Машиностроитель
|
10.30-14.00
|
Конференция «Развитие предпринимательской среды Псковского региона и механизмы государственной поддержки»
Фуршет для участников Конференции
|
Открытая площадка,
конференц-зал
|
14.00 – 14.30
|
Благотворительный аукцион в помощь воспитанникам Красногородской школы-интерната
|
Открытая площадка, сцена
|
14.30
|
Фотосессия с роботом Бамбл Би с планеты Кибертрон
|
Открытая площадка
|
14.30 – 15.30
|
Праздничная интерактивная программа
|
Открытая площадка, сцена
|
11.00-18.00
|
Работа интерактивной площадки с участием Клуба исторической реконструкции «Бор Хейм»
|
Открытая площадка
|
11.00 – 18.00
|
Работа дегустационной зоны (кофе свежей обжарки/чай),
Акция «Кофейный ГУРМАН»
|
Стенд № 32 (1 этаж)- Кофейный Дом Гурме
|
14.30 – 19.00
|
Обучение работе на онлайн-кассе по новым требованиям 54-ФЗ с передачей данных в налоговую (ОФД) в примерах
|
Стенд № 34 (1 этаж)
|
12.00-19.00
|
Работа дегустационной зоны ОАО «Псковский хлебокомбинат»
|
Открытая площадка,
стенд компании
|
10.00 – 19.00
|
Работа торговой и фотозоны от ресторана «Инжир»
|
Открытая площадка
|
10.00 – 19.00
|
Работа зоны раздельного сбора твердых бытовых отходов от ООО «АСПО»
|
Открытая площадка
|
12.00 – 17.00
|
Бесплатные заезды для детей 5-10 лет на спортивных мини-мотоциклах от Спортивного клуба SINILIND (г. Выру, Эстония)
|
Открытая площадка
|
19.00
|
Торжественный прием по случаю открытия XXIV универсальной выставки с международным участием «ПсковЭКСПО-17»
|
Ресторан «ИНЖИР»
|
19.00
|
Завершение работы 2-го дня выставки
|
Пятница, 26 мая
|
10.00
|
Начало работы выставки
|
Ст. Машиностроитель
|
11.00 – 12.00
|
Подписание Соглашений в рамках выставки «ПсковЭКСПО-17»
|
Открытая площадка,
конференц-зал
|
12.00- 12.15
|
Вручение сертификатов на современные услуги связи от ОАО «Псковская ГТС» (для юридических лиц)
|
Открытая площадка,
конференц-зал
|
12.15
|
Фотосессия с роботом Бамбл Би с планеты Кибертрон
|
Открытая площадка
|
11.00-16.00
|
Работа интерактивной площадки с участием Клуба исторической реконструкции «Бор Хейм»
|
Открытая площадка
|
11.00 – 16.00
|
Работа дегустационной зоны (кофе свежей обжарки/чай),
Акция «Кофейный ГУРМАН»
|
Стенд № 32 (1 этаж)- Кофейный Дом Гурме
|
10.00 – 16.00
|
Обучение работе на онлайн-кассе по новым требованиям 54-ФЗ с передачей данных в налоговую (ОФД) в примерах
|
Стенд № 34 (1 этаж)
|
12.00-16.00
|
Работа дегустационной зоны ОАО «Псковский хлебокомбинат»
|
Открытая площадка,
стенд компании
|
10.00 – 16.00
|
Работа торговой и фотозоны от ресторана «Инжир»
|
Открытая площадка
|
10.00 – 16.00
|
Работа зоны раздельного сбора твердых бытовых отходов от ООО «АСПО»
|
Открытая площадка
|
12.00 – 16.00
|
Бесплатные заезды для детей 5-10 лет на спортивных мини-мотоциклах от Спортивного клуба SINILIND (г.Выру, Эстония)
|
Открытая площадка
|
13.30
|
Розыгрыш призов для посетителей выставки. Лотерея-ПсковЭКСПО-17
|
Открытая площадка,
сцена
|
16.00
|
Окончание работы выставки
Отъезд участников
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