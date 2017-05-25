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Выставка «ПсковЭКСПО-2017» открылась в Пскове

24 Мая 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Выставка «ПсковЭКСПО-2017» открылась в Пскове

24 мая в 12.00 на стадионе «Машиностроитель» (ул. Кузнецкая, 25) состоялось торжественное открытие XXIV универсальной выставки с международным участием «ПсковЭКСПО-2017».

Среда, 24 мая

10.00

Начало работы выставки

Ст. Машиностроитель

12.00

Торжественное открытие XХIV универсальной выставки с международным участием «ПсковЭКСПО’2017»

Открытая площадка, сцена

12.30

ВИП-тур по выставке, осмотр экспозиции

1 этаж, открытая площадка

12.30

Фотосессия с роботом Бамбл Би с планеты Кибертрон

Открытая площадка

13.30-16.30

Семинар «Life Placement.

«Эффективность нативной рекламы» от компании enDESIGN и «ПРОЕКТ 111»

Открытая площадка, конференц-зал

11.00-18.00

Работа интерактивной площадки с участием Клуба исторической реконструкции «Бор Хейм»

Открытая площадка

11.00 – 18.00

Работа дегустационной зоны (кофе свежей обжарки/чай),

Акция «Кофейный ГУРМАН»

Стенд № 32 (1 этаж)- Кофейный Дом Гурме

11.00-

19 00

Обучение работе на онлайн-кассе по новым требованиям 54-ФЗ с передачей данных в налоговую (ОФД) в примерах

Стенд № 34 (1 этаж)

12.00-19.00

Работа дегустационной зоны ОАО «Псковский хлебокомбинат»

Открытая площадка,

стенд компании

10.00 – 19.00

Работа торговой и фотозоны от ресторана «Инжир»

Открытая площадка

10.00 – 19.00

Работа зоны раздельного сбора твердых бытовых отходов от ООО «АСПО»

Открытая площадка

12.00 – 17.00

Бесплатные заезды для детей 5-10 лет на спортивных мини-мотоциклах от Спортивного клуба SINILIND (г. Выру, Эстония)

Открытая площадка

19.00

Завершение работы 1-го дня выставки

 


Четверг, 25 мая. День телекоммуникаций

10.00

Начало работы выставки

Ст. Машиностроитель

10.30-14.00

Конференция «Развитие предпринимательской среды Псковского региона и механизмы государственной поддержки»

Фуршет для участников Конференции

Открытая площадка,

конференц-зал

14.00 – 14.30

Благотворительный аукцион в помощь воспитанникам Красногородской школы-интерната

Открытая площадка, сцена

14.30

Фотосессия с роботом Бамбл Би с планеты Кибертрон

Открытая площадка

14.30 – 15.30

Праздничная интерактивная программа

Открытая площадка, сцена

11.00-18.00

Работа интерактивной площадки с участием Клуба исторической реконструкции «Бор Хейм»

Открытая площадка

11.00 – 18.00

Работа дегустационной зоны (кофе свежей обжарки/чай),

Акция «Кофейный ГУРМАН»

Стенд № 32 (1 этаж)- Кофейный Дом Гурме

14.30 – 19.00

Обучение работе на онлайн-кассе по новым требованиям 54-ФЗ с передачей данных в налоговую (ОФД) в примерах

Стенд № 34 (1 этаж)

12.00-19.00

Работа дегустационной зоны ОАО «Псковский хлебокомбинат»

Открытая площадка,

стенд компании

10.00 – 19.00

Работа торговой и фотозоны от ресторана «Инжир»

Открытая площадка

10.00 – 19.00

Работа зоны раздельного сбора твердых бытовых отходов от ООО «АСПО»

Открытая площадка

12.00 – 17.00

Бесплатные заезды для детей 5-10 лет на спортивных мини-мотоциклах от Спортивного клуба SINILIND (г. Выру, Эстония)

Открытая площадка

19.00

Торжественный прием по случаю открытия XXIV универсальной выставки с международным участием «ПсковЭКСПО-17»

Ресторан «ИНЖИР»

19.00

Завершение работы 2-го дня выставки

 


Пятница, 26 мая

10.00

Начало работы выставки

Ст. Машиностроитель

11.00 – 12.00

Подписание Соглашений в рамках выставки «ПсковЭКСПО-17»

Открытая площадка,

конференц-зал

12.00- 12.15

Вручение сертификатов на современные услуги связи от ОАО «Псковская ГТС» (для юридических лиц)

Открытая площадка,

конференц-зал

12.15

Фотосессия с роботом Бамбл Би с планеты Кибертрон

Открытая площадка

11.00-16.00

Работа интерактивной площадки с участием Клуба исторической реконструкции «Бор Хейм»

Открытая площадка

11.00 – 16.00

Работа дегустационной зоны (кофе свежей обжарки/чай),

Акция «Кофейный ГУРМАН»

Стенд № 32 (1 этаж)- Кофейный Дом Гурме

10.00 – 16.00

Обучение работе на онлайн-кассе по новым требованиям 54-ФЗ с передачей данных в налоговую (ОФД) в примерах

Стенд № 34 (1 этаж)

12.00-16.00

Работа дегустационной зоны ОАО «Псковский хлебокомбинат»

Открытая площадка,

стенд компании

10.00 – 16.00

Работа торговой и фотозоны от ресторана «Инжир»

Открытая площадка

10.00 – 16.00

Работа зоны раздельного сбора твердых бытовых отходов от ООО «АСПО»

Открытая площадка

12.00 – 16.00

Бесплатные заезды для детей 5-10 лет на спортивных мини-мотоциклах от Спортивного клуба SINILIND (г.Выру, Эстония)

Открытая площадка

13.30

Розыгрыш призов для посетителей выставки. Лотерея-ПсковЭКСПО-17

Открытая площадка,

сцена

16.00

Окончание работы выставки

Отъезд участников
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