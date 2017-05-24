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В Великих Луках скоро появится профессиональный футбольный клуб

24 Мая 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → В Великих Луках скоро появится профессиональный футбольный клуб
«Псковская правда» посетила базу ФК «Луки–Энергия», чтобы понять, почему вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и некоторыми другими финансово мощными субъектами федерации именно не самая богатая Псковская область получила двойное представительство в профессиональном футболе.
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