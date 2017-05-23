700 зрителей побывали на концерте «Воздух-джаз»

В Пскове завершился II Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство».



В этом году фестиваль проходил второй раз, а зародился он в 2016 году. Автор и продюсер фестиваля – кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

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