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700 зрителей побывали на концерте «Воздух-джаз»

22 Мая 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → 700 зрителей побывали на концерте «Воздух-джаз»
В Пскове завершился II Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство».

В этом году фестиваль проходил второй раз, а зародился он в 2016 году. Автор и продюсер фестиваля – кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.
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