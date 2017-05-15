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Жестовое пение отрепетировали в Псковском драмтеатре

15 Мая 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Жестовое пение отрепетировали в Псковском драмтеатре
Ученики школы №5, актеры школы-мастерской «Гвозди» и камерный хор из Санкт-Петербурга в фойе (музее) театра представят гостям фестиваля «Другое искусство» 18 мая в 17:00 жестовые пения и жестовые чтения.

Мероприятие будет проходить в рамках работы выставки «Красота на ощупь».

Руководил репетицией Алексей Знаменский.
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