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Участники ежегодной Эстафеты прошли парадом по «Машиностроителю»

04 Мая 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Эстафета на призы «Псковской правды» → Участники ежегодной Эстафеты прошли парадом по «Машиностроителю»
В Пскове финишировала 72-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды».

В течение полутора часов по улицам Пскова бегали школьники, студенты, силовики, депутаты и чиновники, работники банков, архивов, ресторанов. Всё это в память о Победе в Великой Отечественной войне. В этом году впервые встать на маршрут смогли семейные команды.

Результаты всех забегов вы найдете в специальном разделе на нашем сайте.

Генеральный партнер: Псковское отделение ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru

Партнеры: ПАО «Ростелеком» – vk.com/rostelecom.novgorod_pskov, Компания «Столбушинский продукт» – www.stolbushino.com, Магазин одежды из Европы «Мега Хенд» – vk.com/mega_hend, Фирменная пекарня «Пирогов» – www.pirogovmnogo.ru
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