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В Пскове прошел праздник «Маленький чемпион»

01 Мая 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → В Пскове прошел праздник «Маленький чемпион»
30 апреля на дорожку УСК «Олимп» вышли участники семейного праздника «Маленький чемпион».

В 14 забеге сразу два спортсмена - Назар Беляев и Иван Моисеев - показали абсолютно одинаковое время - 9,26 секунды. Еще одна «ползательная дуэль», чтобы выявить победителя, и Иван устанавливает новый рекорд - 7,54 секунды!

Полный список победителей каждого забега ищите ЗДЕСЬ.
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