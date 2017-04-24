В Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»
19 Апреля 2017ФоторепортажГлавная → Фото → В Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела»
Свершилось! В Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела». Его уже сравнивают с образовательным центром «Сириус», что в Сочи. Здесь можно все: прыгать и кричать, крутить и толкать, бросать и бить, ломать и собирать!
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