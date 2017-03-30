Перелицовка куполов церкви Николы со Усохи

Купола храма Николы со Усохи в центре Пскова перелицуют в соответствии с проектом известного реставратора XX века и хранителя псковской старины Юрия Павловича Спегальского. Деревянный лемех пропитают от гниения, поэтому он не посереет от естественных причин, и придется красить. Современные реставраторы жалуются на коммунальщиков, закидывающих снегом стены церкви, от чего облезает свежая штукатурка.

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