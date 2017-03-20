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Праздник воссоединения Крыма с Россией

18 Марта 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Праздник воссоединения Крыма с Россией
Третью годовщину со дня воссоединения Крыма с Россией отметили 18 марта в Псковской области. В центре Пскова в этот день собрались жители и гости города, представители различных политический партий, общественных и молодежных объединений.
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