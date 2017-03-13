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Женское жюри выбрало «Мистера Псков»

13 Марта 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Женское жюри выбрало «Мистера Псков»
Победителем конкурса «Мистер Псков – 2017» стал Никита Тропин. Титул вице-мистера достался Никите Зубкову.

Остальные номинации:

«Мистер Спорт» – Иван Суховский;
«Мистер Фитнес» – Андрей Белов;
«Мистер Стиль» – Никита Зубков;
«Мистер фото» – Александр Малышев;
«Мистер топ-модель» – Александр Малышев;
«Мистер интернет-голосование» – Вадим Антипов;
«Мистер симпатии зрителей» – Вадим Антипов.

Напомним, за звание «Мистер Псков» боролись 6 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.
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