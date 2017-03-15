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Валентин Блох научил школьников работать со светом

09 Марта 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Большое будущее → Валентин Блох научил школьников работать со светом
Превратить симпатичную псковскую школьницу в кинодиву, а обычного псковского мальчишку в брутального типа, похожего на кого-то из звезд, – все это под силу «правильному» свету и профессионализму фотографа. За метаморфозами на съемочной площадке, сначала посмеиваясь, а потом уже затаив дыхание, наблюдают псковские девятиклассники – участники проекта «Большое будущее». Очередное занятие в школе Алины Герман посвящено мастерству фотосъемки. Ребят учат тому, что для них сегодня наиболее актуально и интересно. В том числе делать хорошие портреты и селфи. А в качестве преподавателя приглашен известный фотограф из Санкт-Петербурга Валентин Блох.
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