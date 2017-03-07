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Весна. Псков. Дороги

06 Марта 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Весна. Псков. Дороги
Двадцать одна яма была обнаружена сотрудниками городской прокуратуры при проверке состояния дорог Пскова. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы со стороны граждан.

В результате было обследовано около 60 километров, на которых были выявлены аварийные участки дороги несоответствующие требованиям ГОСТа.
Комментарии: 3
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Комментарии

Лариса
06 Марта 2017 - 20:08
Я не знаю услышат ли меняЙ Участок дороги (буквально 50 м) напротив детской поликлиники по улице Шестака!!!!! невозможное безобразие. Пожалуйста!!!!
Пскович
06 Марта 2017 - 20:45
ул. Торфяная, это просто ужас!!!яма на яме!!не только ездить, но и пешему передвигаться невозможно. Сделайте хоть видимость дороги,хотя на ваше внимание и понимание проблемы надежды мало, а точнее совсем никакой....
Любятовец
06 Марта 2017 - 23:40
Видимо , Любятово за район совсем не считают . Исследуют все районы , кроме этого. Хотя оно и понятно , до туда просто не доехать !!! Яма на яме и ямой погоняет. А если дождик - купайтесь машинки! Приведите , наконец, в порядок участок льва толстого до пересечения с малозональным переулком !!!
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