6 Марта 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
0 .. +2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Весенняя «ART-ель». Псковские мастера показали свои работы

06 Марта 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Ярмарка «ART-ель» → Весенняя «ART-ель». Псковские мастера показали свои работы
4 и 5 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) прошла весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Эко-игрушки, украшения, угощения, и конечно же, подарки – всё сделанное с душой руками местных мастеров.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в специальном разделе на нашем сайте.
Комментарии: 1
НазадВ избранное

Комментарии

Анонимный
06 Марта 2017 - 11:09
вы когда выкладываете фотографии о чём думаете? о том , что оптичили мероприятие? тогда удалось..
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Другие фоторепортажи

Весенние дороги ПсковаВесенняя «ART-ель». Псковские мастера показали свои работыВ Чечне открыли Поклонный крест в честь десантников 6-й ротыПыталовская Голландия. Из одной луковицы вырос процветающий бизнесЛучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтоном

Хроника дня

Лидеры обсуждений


Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50