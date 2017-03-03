В Чечне открыли Поклонный крест в честь десантников 6-й роты
02 Марта 2017ФоторепортажГлавная → Фото → В Чечне открыли Поклонный крест в честь десантников 6-й роты
Поклонный крест в честь 84 десантников 6-й роты открыли в четверг, 2 марта, в Чечне. Памятный знак установлен в селе Улус-Керт Шатойского района, где на высоте 776 1 марта 2000 года десантники 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибли в неравном бою с превосходящими по силам террористами.
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