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Пыталовская Голландия. Из одной луковицы вырос процветающий бизнес

02 Марта 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Пыталовская Голландия. Из одной луковицы вырос процветающий бизнес
За окном еще лежит снег, а в крестьянско-фермерском хозяйстве, что в деревне Станские Пыталовского района, Людмилы Десятик давно царит весна. 25 000 тюльпанов 17 сортов были здесь выращены в этом году. Вот где феерия красок! Ярко-красные, нежно-розовые, насыщенные желтые, светло-фиолетовые… Весенние цветы радуют глаз и хозяйки, и приезжающих покупателей. За три года, что Людмила занимается их выращиванием, объемы выросли в разы. А началось все с 300 луковиц.
Комментарии: 1
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Комментарии

Мира
02 Марта 2017 - 12:34
Умница.Я тоже учитель ,но у меня бы не получилось так.Желаю успехов в бизнесе.
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