Пыталовская Голландия. Из одной луковицы вырос процветающий бизнес

За окном еще лежит снег, а в крестьянско-фермерском хозяйстве, что в деревне Станские Пыталовского района, Людмилы Десятик давно царит весна. 25 000 тюльпанов 17 сортов были здесь выращены в этом году. Вот где феерия красок! Ярко-красные, нежно-розовые, насыщенные желтые, светло-фиолетовые… Весенние цветы радуют глаз и хозяйки, и приезжающих покупателей. За три года, что Людмила занимается их выращиванием, объемы выросли в разы.