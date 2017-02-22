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Лучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтоном

22 Февраля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Лучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтоном
Уже несколько месяцев бадминтонисты тренируются в спортивном комплексе в Писковичах. За это время группа из шести человек выросла до тридцати. Тренировки проходят в вечернее время – три раза в неделю. И каждое занятие все пять полей в спортивном зале заняты.
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