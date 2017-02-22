22 Февраля 2017
|Псков
|-2 .. -4 °C
|Великие Луки
|+2 .. +4 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Лучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтоном
22 Февраля 2017ФоторепортажГлавная → Фото → Лучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтоном
Уже несколько месяцев бадминтонисты тренируются в спортивном комплексе в Писковичах. За это время группа из шести человек выросла до тридцати. Тренировки проходят в вечернее время – три раза в неделю. И каждое занятие все пять полей в спортивном зале заняты.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
22 Февраля 2017
- 7 идей для псковичей: Как провести праздничные выходные «по-мужски»15:59
- Делегация из Пскова побывала на окружном семинаре по ГТО13:02
- Ивар Калныньш приедет в Псков12:01
- Историю Печерского монастыря покажут в новом музее21.02, 12:01
- В 2017 Россельхозбанк продолжит увеличивать объемы поддержки малого бизнеса21.02, 11:54
- Молодые повара посоревнуются за путевку в Якутию21.02, 11:44
- Игры, танцы и угощения ждут самых маленьких гостей в Областном театре кукол21.02, 11:18
- О премьере спектакля «Позвольте вам выйти вон!» сообщили псковичам21.02, 11:15
- Псковские борцы сразились за право представлять область в Калининграде и Воркуте21.02, 11:11
- Мирожский монастырь – приоритет для включения в Список ЮНЕСКО21.02, 11:08
- Два новых пригородных маршрута откроются в Псковской области21.02, 11:07
- Французских школьников посвятили в скобари21.02, 10:59
- Новый проект приказа о нормативах ОДН обсудят в Пскове 22 февраля21.02, 10:35
- Субсидии на жилье, сертификаты и квартиры получат молодые семьи, ветераны, инвалиды и сироты21.02, 10:13
- Погибшим в Афганистане установят «Скалу памяти»21.02, 09:49
- Третий том книги «Солдаты Победы» посвятили Великим Лукам21.02, 09:22
- Коллективы филармонии и театра подготовили для псковичей особую афишу20.02, 13:52
- Псковичи выбрали эмблему для перинатального центра20.02, 11:24
- Острович снял с карты знакомого 40 тысяч рублей20.02, 10:48
- Великолучанина обманули в интернете при покупке кроссовок20.02, 10:38
Лидеры обсуждений
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной (ВИДЕО)
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна
- Олег Брячак пропал
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году
- Псковичам ответят на вопросы по онкологии
- Шоковые квитанции. Вице-губернатор Кузнецов объяснил, как будем платить за январь
- Алина Герман: Людям, которые приносят мне кофе, не нужно высшее образование (ЭКСКЛЮЗИВ)