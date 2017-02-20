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Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёным

20 Февраля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёным
В Псковском государственном университете состоялся торжественный прием молодых ученых - победителей конкурса научной и научно-образовательной сферах для аспирантов и молодых научно-педагогических работников ПсковГУ 2016 года.
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