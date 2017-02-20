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Церемония вручения премии «Народное признание»

18 Февраля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Церемония вручения премии «Народное признание»
17 февраля в Пскове были определены победители уже 7-й общественной премии Псковской области «Народное признание». По сложившейся традиции церемония награждения прошла на сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.
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