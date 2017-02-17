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Возле 16-й школы в Пскове заработал надземный переход
17 Февраля 2017ФоторепортажГлавная → Фото → Возле 16-й школы в Пскове заработал надземный переход
Надземный пешеходный переход у псковской школы №16 на Ленинградском шоссе (290-й км трассы М-20) ввели в эксплуатацию.
Мама школьницы, попавшей в реанимацию после ДТП, добилась, чтобы чужие дети переходили дорогу в безопасном месте.
Мама школьницы, попавшей в реанимацию после ДТП, добилась, чтобы чужие дети переходили дорогу в безопасном месте.
Комментарии: 1
Комментарии
пенсионер
17 Февраля 2017 - 15:37
а кто нибудь попробовал проехать на инвалидной коляске вверх и вниз
один ужас,а вокруг когда будет порядок????асфальт,урны???когда дождь гряз непролазная...........
Строители ложили асфальт в снег и дождь,а сейчас все поплыло
один ужас,а вокруг когда будет порядок????асфальт,урны???когда дождь гряз непролазная...........
Строители ложили асфальт в снег и дождь,а сейчас все поплыло
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