Рыба, семечки, свинина. Что покупают на Петровской?

Рынок на ул. Петровской живёт и процветает. Сюда, исключительно по четвергам, уже на протяжении нескольких лет съезжаются сельхозпроизводители со всей области, чтобы представить горожанам свою продукцию. Ассортимент не оставляет покупателей равнодушными.

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