16 Февраля 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

Рыба, семечки, свинина. Что покупают на Петровской?

16 Февраля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Рыба, семечки, свинина. Что покупают на Петровской?
Рынок на ул. Петровской живёт и процветает. Сюда, исключительно по четвергам, уже на протяжении нескольких лет съезжаются сельхозпроизводители со всей области, чтобы представить горожанам свою продукцию. Ассортимент не оставляет покупателей равнодушными.
Комментарии: 0
НазадВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Другие фоторепортажи

Рыба, семечки, свинина. Что покупают на Петровской?Отказ от школы. Плюсы семейного обученияЗритель решает: итоги режиссерской лаборатории ЛоевскогоЮниоры со всей России собрались на базе «Юность»В Пскове родители сдавали ЕГЭ

Хроника дня

Лидеры обсуждений


Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50