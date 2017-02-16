Отказ от школы. Плюсы семейного обучения

Все больше и больше родителей в последнее время обсуждают семейное образование. Зачем изнурять дитя ненужными и скучными предметами? Стоит ли рисковать его психикой, если всякий раз от замечания или плохой оценки он впадает в истерику? Как справиться с огромной нагрузкой и наполнить жизнь малыша тем, что ему интересно? Эти и многие другие вопросы некоторые родители Пскова для себя решили. Не имея педагогического образования, они рискнули посвятить себя обучению детей.