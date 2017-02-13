Зритель решает: итоги режиссерской лаборатории Лоевского

В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля проходит уникальная лаборатория. Три молодых режиссера под руководством известного театрального деятеля Олега Лоевского создают с актерами труппы Псковского драмтеатра эскизы спектаклей на основе Пушкинских текстов или текстов о Пушкине.

По завершении лаборатории эскизы представят на сцене Псковского драмтеатра. После каждого показа будут проходить обсуждение и зрительское голосование. В результате один или несколько эскизов могут трансформировать ся в полноценные спектакли и войти в репертуар театра.



11 февраля в 14:00 состоится первый показ. Постановка «Моцарт и Сальери», созданная режиссером Дмитрием Крестьянкиным, будет представлена на малой сцене театра. Главные роли в эскизе спектакля исполняют молодой актер Алексей Пучков и народный артист России Владимир Свекольников.



12 февраля покажут работы двух других участников лаборатории. В 14:00 в музее театра режиссер Петр Чижов представит на суд зрителей постановку «Пинежский Пушкин».



В 20:00 на малой сцене гости фестиваля увидят «Капитанскую дочку» Николая Русского. Отметим, что «Капитанская дочка» - последний спектакль, который покажут в рамках XXIV Пушкинского фестиваля.