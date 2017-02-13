13 Февраля 2017
Псков
 ..  °C
Великие Луки
 ..  °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир

Зритель решает: итоги режиссерской лаборатории Лоевского

11 Февраля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Зритель решает: итоги режиссерской лаборатории Лоевского

В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля проходит уникальная лаборатория. Три молодых режиссера под руководством известного театрального деятеля Олега Лоевского создают с актерами труппы Псковского драмтеатра эскизы спектаклей на основе Пушкинских текстов или текстов о Пушкине.
По завершении лаборатории эскизы представят на сцене Псковского драмтеатра. После каждого показа будут проходить обсуждение и зрительское голосование. В результате один или несколько эскизов могут трансформироваться в полноценные спектакли и войти в репертуар театра.

11 февраля в 14:00 состоится первый показ. Постановка «Моцарт и Сальери», созданная режиссером Дмитрием Крестьянкиным, будет представлена на малой сцене театра. Главные роли в эскизе спектакля исполняют молодой актер Алексей Пучков и народный артист России Владимир Свекольников. 

12 февраля покажут работы двух других участников лаборатории. В 14:00 в музее театра режиссер Петр Чижов представит на суд зрителей постановку «Пинежский Пушкин».

В 20:00 на малой сцене гости фестиваля увидят «Капитанскую дочку» Николая Русского. Отметим, что «Капитанская дочка» - последний спектакль, который покажут в рамках XXIV Пушкинского фестиваля.

Комментарии: 0
НазадВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Другие фоторепортажи

Зритель решает: итоги режиссерской лаборатории ЛоевскогоВсероссийские соревнования по биатлону среди юниоровВ Пскове родители сдавали ЕГЭОстановка автобуса возле школы в БорисовичахЛица псковичей для проекта «Я – Россия»

Хроника дня

Лидеры обсуждений


Конкурсы

Логотип перинатального центра. Голосование#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50