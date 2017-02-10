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В Пскове родители сдавали ЕГЭ

08 Февраля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → В Пскове родители сдавали ЕГЭ
В Гуманитарном лицее Пскова 8 февраля собрали родителей, чтобы они на своей шкуре прочувствовали то, что грядущим летом предстоит пройти их отпрыском перед получением аттестата зрелости. Акция «Родители сдают ЕГЭ» состоялась по всей стране. Присоединиться к ней смогли и журналисты.
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