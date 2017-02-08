8 Февраля 2017
Псков
-11 .. -13 °C
Великие Луки
-7 .. -9 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Остановка автобуса возле школы в Борисовичах

08 Февраля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Остановка автобуса возле школы в Борисовичах
На прошлой неделе вышла статья «17 вопросов о новой школе». В ней мы рассказывали читателям кого, как и чему будут учить в учебном учреждении, которое сейчас строится в Борисовичах.
Комментарии: 0
НазадВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Другие фоторепортажи

Остановка автобуса возле школы в БорисовичахЛица псковичей для проекта «Я – Россия»Появились кадры строительства Северного обхода ПсковаПсковичи получили возможность пообщаться с Николаем Колядой«Другого Пушкина» увидели псковичи

Хроника дня

Лидеры обсуждений


Конкурсы

Логотип перинатального центра. Голосование#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыПресс-центрПишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50