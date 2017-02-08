8 Февраля 2017
|Псков
|-11 .. -13 °C
|Великие Луки
|-7 .. -9 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Остановка автобуса возле школы в Борисовичах
08 Февраля 2017ФоторепортажГлавная → Фото → Остановка автобуса возле школы в Борисовичах
На прошлой неделе вышла статья «17 вопросов о новой школе». В ней мы рассказывали читателям кого, как и чему будут учить в учебном учреждении, которое сейчас строится в Борисовичах.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
08 Февраля 2017
- Псковский Сбербанк оказал помощь будущим новосёлам12:03
- Максим Блинов получил гран-При фестиваля «Монокль»09:59
- Всего 20 билетов осталось на «Пещное действо»07.02, 15:33
- Правительство РФ выделило 510 млн рублей на строительство путепровода в Великих Луках07.02, 11:11
- Театры из Петербурга и Новосибирска сегодня покажут два спектакля в Пскове07.02, 10:35
- Пять автомобилей Скорой помощи получили районные больницы Псковской области07.02, 10:33
- Основным днём масленичных гуляний в Пскове станет 26 февраля07.02, 10:19
- На «Лыжню России» довезут07.02, 10:17
- Система фото- и видеофиксации пополнила бюджет области на 50 млн рублей07.02, 10:05
- Подписаться на «Псковскую правду» можно по цене прошлого года07.02, 10:04
- Псковская область выберет логотип перинатального центра голосованием06.02, 15:04
- Германн оскорблять, графиня капут (РЕЦЕНЗИЯ НА СПЕКТАКЛЬ)06.02, 14:37
- Псковский оркестр выступит вместе с солистами телевизионного проекта канала «Культура»06.02, 14:36
- Джазбенд с мировым именем выступит в Пскове06.02, 12:20
- «Фальшивый купон»: Кромешная Россия (РЕЦЕНЗИЯ НА СПЕКТАКЛЬ)06.02, 10:52
- Каким будет четвертый день XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля06.02, 10:11
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна06.02, 09:29
- Полицейские просят помощи в поисках человека05.02, 13:25
- Вечером и ночью спасатели выезжали на ДТП в Островский и Палкинский районы05.02, 09:05
- Сегодня к вечеру усилится мороз05.02, 08:40
Лидеры обсуждений
- Оплата за проезд в автобусах станет электронной (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- Нормативы на общедомовые нужды сделают платежи прозрачными
- В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
- Армен Мнацаканян: Социальные выплаты задерживает почта
- Где построят новый полигон ТБО
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
- Олег Брячак пропал
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)