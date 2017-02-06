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Лица псковичей для проекта «Я – Россия»

06 Февраля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Лица псковичей для проекта «Я – Россия»
Проект «Я – Россия» побывал в Пскове. Каждый желающий житель или гость города смог сфотографироваться в специальной передвижной студии.

Напомним, «Я – Россия» - уникальный проект, в котором главными героями стали россияне из самых разных регионов страны. В города нашей родины приезжает передвижная фотостудия, где снимаются лица всех желающих. Затем фотографии публикуются на специальном сайте, а самые выразительные портреты становятся основой эфирного оформления телеканала «Россия».
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