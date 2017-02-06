Лица псковичей для проекта «Я – Россия»

Проект «Я – Россия» побывал в Пскове. Каждый желающий житель или гость городаНапомним, «Я – Россия» - уникальный проект, в котором главными героями стали россияне из самых разных регионов страны. В города нашей родины приезжает передвижная фотостудия, где снимаются лица всех желающих. Затем фотографии публикуются на, а самые выразительные портреты становятся основой эфирного оформления телеканала «Россия».