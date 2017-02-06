Псковичи получили возможность пообщаться с Николаем Колядой

Николай Коляда создал оригинальную пьесу по мотивам знаменитой «Пиковой дамы». Драматург оттолкнулся от фразы Пушкина о том, что Германн был обрусевшим немцем. Пьеса написана на двух языках – на немецком и на русском, при этом зрители, не знающие немецкого, будут все понимать – так построены диалоги.

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