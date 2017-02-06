«Другого Пушкина» увидели псковичи

В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля в Пскове открылась выставка «Другой Пушкин». Работы созданы сестрами Марией и Натальей Арендт при участии Саши П (Александра Петрелли).



На выставке были представлены серия портретов, вышивки-лайтбокс ы, коллажи из старинных тканей, интерактивные инсталляции, иллюстрации к произведениям и многое другое.