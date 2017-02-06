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Юрий Печежский поставил «Пиковую даму» в псковском драмтеатре

04 Февраля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Юрий Печежский поставил «Пиковую даму» в псковском драмтеатре
4 февраля зрители XXIV Пушкинского театрального фестиваля увидели премьеру спектакля «Пиковая дама» псковского драмтеатра. Режиссер Юрий Печенежский определил жанр своего спектакля как «драматическую мистификацию в одном действии».
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