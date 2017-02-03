Обновлённый «Дом Бабининых» изнутри
02 Февраля 2017ФоторепортажГлавная → Фото → Обновлённый «Дом Бабининых» изнутри
В доме Бабининых сохранилась одна историческая стена, которую обыграли в интерьере кафе, открытого в памятнике архитектуры. В кафе можно прийти не только поесть, но и на выставку. Владелец здания отверг все претензии по поводу «неправильной» реставрации и эксклюзивно «Псковской правде» рассказал, как создавался проект.
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