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Алина Герман и Кира Турчак выступили инициаторами уникального проекта

01 Февраля 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Алина Герман и Кира Турчак выступили инициаторами уникального проекта
Проект «Большое будущее» по профориентации школьников стартовал в Пскове. Символическую красную ленточку перед входом в новые классы вместе с автором проекта — известным дизайнером Алиной Герман и одной из учениц перерезал губернатор Псковской области Андрей Турчак.
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