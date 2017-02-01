Алина Герман и Кира Турчак выступили инициаторами уникального проекта
01 Февраля 2017ФоторепортажГлавная → Фото → Алина Герман и Кира Турчак выступили инициаторами уникального проекта
Проект «Большое будущее» по профориентации школьников стартовал в Пскове. Символическую красную ленточку перед входом в новые классы вместе с автором проекта — известным дизайнером Алиной Герман и одной из учениц перерезал губернатор Псковской области Андрей Турчак.
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