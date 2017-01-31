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Как идёт строительство школы в Борисовичах

31 Января 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Как идёт строительство школы в Борисовичах
1 сентября в Пскове откроется новая школа. Ее учениками станут школьники с 1 по 11 класс. Базой для нового образовательного учреждения станет Псковская инженерно-техническая гимназия, а директором - Татьяна Светенко. О том, кто будет учиться и кто будет учить в новой школе, чем она будет отличаться от всех остальных в городе, что ждет учеников и их родителей, рассказали в пресс-центре «Псковской правды» начальник управления образования Псковской области Александр Седунов, директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко и начальник управления образования Пскова Игорь Прокофьев.
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