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Псков после воскресного снегопада

16 Января 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Псков после воскресного снегопада
Наконец-то в Псков пришла зима, мороз и осадки мы наблюдаем не по отдельности. Коммунальщикам природа добавила работы, а детям – веселья. «Псковская правда» прогулялась по заснеженным улицам областного центра.
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