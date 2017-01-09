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Псковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителей

09 Января 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → Псковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителей
Стремительно пронеслись новогодние каникулы. Это были первые новогодние каникулы для «Акваполиса», который уже успел подарил массу радости тысячам псковичей.


- Мы искренне благодарим своих гостей! Ваша невероятная энергетика, новогоднее настроение и позитивные эмоции заряжали всех на отличный отдых и создавали невероятный микс праздничного настроения! – обращается к посетителям коллектив аквапарка. - Чего только не было в эти праздничные дни – аквааэробика, аквазумба, детская анимация, минидиско, соляной скраб, шоу гигантских мыльных пузырей, школа детского плавания, Дед Мороз и акваёлка, зажигательные выступления артистов и многое другое! Спасибо, что были в эти праздничные дни с нами на одной волне! Обещаем и впредь готовить интересные программы и делать всё возможное, чтобы отдых у нас был самым лучшим для вас.

Фото – Аркадия Берсименко

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