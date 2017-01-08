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В Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлка

08 Января 2017
ФоторепортажГлавная → Фото → В Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлка
В Псковском академическом театре драмы им.  А. С. Пушкина  прошла Рождественская Губернаторская елка. Маленькие гости стали зрителями нового праздничного спектакля «Золушка» и участниками интерактивной программы с Дедом Морозом и Снегурочкой.
 
Фото пресс-службы администрации Псковской области
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