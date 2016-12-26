Сотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»
26 Декабря 2016ФоторепортажГлавная → Фото → Новогодняя ярмарка «ART-ель» → Сотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре провела ярмарку подарков ручной работы «ART-ель».
Наряды, украшения, угощения, и конечно же, подарки – всё сделанное с душой руками местных мастеров. Подробнее о каждом из них читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Наряды, украшения, угощения, и конечно же, подарки – всё сделанное с душой руками местных мастеров. Подробнее о каждом из них читайте в специальном разделе на нашем сайте.
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