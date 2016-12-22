Зимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентов

В Пскове состоялся межвузовский студенческий зимний бал-маскарад, в котором приняли участие все факультеты, колледж и университетские классы Псковского государственного университета, а также Псковский филиал Академии ФСИН Российской Федерации. Количество участников и гостей – более 500 человек.

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