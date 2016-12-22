На Октябрьской площади зажгли огни на главной елке

Сотни псковичей пришли на праздник 11 декабря семьями. Артисты Городского культурного центра организовали для взрослых и детей интерактивную программу с веселыми конкурсами, музыкальными номерами, хороводами, загадками и шарадами. Развлекали псковичей снеговики и матрешки, символы уходящего года Обезьянка и года предстоящего - Петушок.