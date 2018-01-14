Опубликовано фото пропавшего два с половиной года назад псковича
14 Января 2018 - 11:01Главная → Хроника дня
Последний раз мужчину видели дома
Уголовным розыском УМВД России по городу разыскивается житель областного центра Кадров Валерий Аркадьевич 1969 года рождения.
В мае месяце 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания в доме по улице Советской армии.
С тех пор Валерий Кадров на контакты с родственниками не выходит, И его местонахождение до настоящего времени не установлено.
ПРИМЕТЫ
На вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.
ВАЖНО
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Кадрова Валерия Аркадьевича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.
Комментарии: 1
Комментарии
Анонимный
14 Января 2018 - 20:46
А его недвижимость с тех пор на месте?
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
14 Января 2018
- Опубликовано фото пропавшего два с половиной года назад псковича11:01
- Мусорные контейнеры уберут от детской площадки в одном из псковских дворов10:52
- Два дома, две бани, машина и вагончик горели в Псковской области за сутки10:40
- Мошенники для обмана псковичей используют данные сотрудников налоговой10:21
- Баня горела в Пскове13.01, 17:01
- Торговый комплекс "Акваполис" эвакуировали в Пскове13.01, 16:42
- По жалобам жильцов замглавы региона Александр Кузнецов осмотрел два дома в Печорах13.01, 16:15
- Михаил Ведерников встретился с псковскими журналистами13.01, 16:07
- Железнодорожники передадут муниципалитетам детский сад в Дно и в Великих Луках13.01, 13:25
- В Псковской области похолодает до -14 градусов13.01, 11:07
- Васильев день, или канун Нового года по старому стилю, отмечается сегодня по народному календарю13.01, 10:03
- Жилые дома, квартира, цех и автобус горели в Псковской области в минувшие сутки13.01, 09:33
- Псковских журналистов поздравил полномочный представитель президента России в Северо-Западном округе Александр Беглов13.01, 08:58
- Псковской областной типографии больше не грозит банкротство12.01, 15:29
- Проверкой факта недобросовестного сбора в Пскове подписей за кандидата на должность президента РФ займется полиция12.01, 13:50
- Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником12.01, 12:10
- Аэростаты поднимутся в зимнее небо Великих Лук12.01, 10:30
- Общественная палата России примет участие в организации и работе I Псковского международного медиа-форума12.01, 09:37
- Александр Козловский берет под особый контроль все дела, связанные с жестким отношением с домашними животными11.01, 14:51
- Как псковичам попасть на рождественский концерт 12 января11.01, 11:48
Лидеры обсуждений
- Ценопад (ТАБЛИЦА)
- Три молодых парня погибли в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
- Дед Василий: Лучшая рыбалка — под стенами Мирожки!
- Полицейским-водителям в Пскове обещают зарплату от 20 тысяч рублей
- Доплаты, индексации, прирост
- Сто ярких фактов 2017 года
- Первым в новогоднюю ночь в Пскове родился мальчик
- ART-ёлочка, зажгись, подарки — раскупись!
- Водитель и его пассажирка погибли на трассе Невель – Усвяты
- Перчатки чемпиона нашли победителя
Фото
Михаил Ведерников встретился с псковскими журналистамиПсковской областной типографии помогли погасить кредитПрокуратура отмечает свой профессиональный праздникВ Пскове прощаются с Валентином КаленскимВесь фото архив
Видео
Михаил Ведерников: Каждая большая победа складывается из сотен малых дел«ART-ель»: ярмарка, которая запомнится надолго Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 годаВесь видео архив