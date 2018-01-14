Опубликовано фото пропавшего два с половиной года назад псковича

Последний раз мужчину видели дома

Уголовным розыском УМВД России по городу разыскивается житель областного центра Кадров Валерий Аркадьевич 1969 года рождения.



В мае месяце 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания в доме по улице Советской армии.







С тех пор Валерий Кадров на контакты с родственниками не выходит, И его местонахождение до настоящего времени не установлено.



ПРИМЕТЫ



На вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.



ВАЖНО



Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Кадрова Валерия Аркадьевича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

