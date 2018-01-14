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Опубликовано фото пропавшего два с половиной года назад псковича

14 Января 2018 - 11:01
Главная → Хроника дня
Последний раз мужчину видели дома

Уголовным розыском УМВД России по городу разыскивается житель областного центра  Кадров Валерий Аркадьевич 1969  года рождения.
 
В мае месяце 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания  в доме по улице  Советской армии.


 
С тех пор Валерий Кадров на контакты с родственниками не выходит, И его  местонахождение  до настоящего времени  не  установлено.
 

ПРИМЕТЫ

 
На вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.
 

ВАЖНО

 
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Кадрова Валерия Аркадьевича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.
 

Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
14 Января 2018 - 20:46
А его недвижимость с тех пор на месте?
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