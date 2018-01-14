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Два дома, две бани, машина и вагончик горели в Псковской области за сутки

14 Января 2018 - 10:40
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Треть пожаров произошла в областном центре

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, за минувшие сутки в регионе произошло шесть пожаров, на ликвидацию которых выезжали сотрудники ведомства.
 
Так, 13 января в 13:03 поступило сообщение о возгорании в бане по ул. Куприна в Пскове. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.
 
13 января в 19:20 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Климово (Пыталовский район, Утроинская волость). Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.
 
14 января в 3:00 поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Наумово (Куньинский район, Жижицкая волость). Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.
 
14 января в 03:14 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Дорохи (Красногородский район, Красногородская волость). Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.
 
14 января  в 05:13 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в деревне Хотицы под Псковом. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.
 
14 января в 08:17 поступило сообщение о возгорании в строительном вагончике по ул. Свердлова в Пскове. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.
 
ВАЖНО
 
Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.
 

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