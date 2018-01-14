14 Января 2018
Псков
-6 .. -8 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыПсковские горизонтыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Мошенники для обмана псковичей используют данные сотрудников налоговой

14 Января 2018 - 10:21
Главная → Хроника дня
Обманщики утверждают, что смогут за вознаграждение решить проблемы с налогами

Участились случаи мошеннических действий, которые совершаются от имени налоговых органов Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления Федеральной налоговой службы
 
Мошенники звонят руководителям коммерческих структур, представляясь руководством инспекции, и предлагают за определенное денежное вознаграждение оказать содействие в решении возникающих проблем налогоплательщиков. За оказанные услуги требуют перечислить деньги на расчетный счёт.
 
«Обращаем внимание, что налоговые органы Псковской области не имеют ни какого отношения к указанным действиям. В данном случае налицо все признаки мошеннических действий неизвестных лиц в отношении налогоплательщиков с использованием данных должностных лиц налоговых органов», - предупреждают в УФНС.
 

КОНКРЕТНО

 
Управление просит информацию о фактах совершения мошеннических действий сообщать в правоохранительные органы, а также по телефонам УФНС России по Псковской области: 8 (8112) 699-200, 8 (811) 699-274.
 

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Михаил Ведерников встретился с псковскими журналистамиПсковской областной типографии помогли погасить кредитПрокуратура отмечает свой профессиональный праздникВ Пскове прощаются с Валентином Каленским
Весь фото архив

Видео

Михаил Ведерников: Каждая большая победа складывается из сотен малых дел«ART-ель»: ярмарка, которая запомнится надолго Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 10 января. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 17 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыПсковские горизонтыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50