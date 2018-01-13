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Баня горела в Пскове

13 Января 2018 - 17:01
Главная → Хроника дня
В Пскове на улице Куприна загорелась баня. Сообщение о возгорании поступило  в МЧС  по Псковской области сегодня,  в  13.03.
 Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.

Чуть позже  в ТРК Акваполис неизвестный нажал на кнопку пожарной сигнализации, увидев на улице дым над крышей торгово-развлекательного центра. 
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