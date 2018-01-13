Баня горела в Пскове
13 Января 2018 - 17:01Главная → Хроника дня
В Пскове на улице Куприна загорелась баня. Сообщение о возгорании поступило в МЧС по Псковской области сегодня, в 13.03.
Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.
Чуть позже в ТРК Акваполис неизвестный нажал на кнопку пожарной сигнализации, увидев на улице дым над крышей торгово-развлекательного центра.
Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек.
Чуть позже в ТРК Акваполис неизвестный нажал на кнопку пожарной сигнализации, увидев на улице дым над крышей торгово-развлекательного центра.
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