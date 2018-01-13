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Торговый комплекс "Акваполис" эвакуировали в Пскове

13 Января 2018 - 16:42
Главная → Хроника дня

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области , в торгово-развлекательном комплексе  "Акваполис" сработала пожарная сигнализация.
- Кто-то разбил стекло , защищающее тревожную  кнопку,  и нажал ее, сигнализация включилась, сообщение поступило дежурному, а в ТРК  было объявлено об эвакуации. Спасатели сразу выехали на место.  Никакого возгорания  не было обнаружено. На фотографии, размещенной в соцсетях,   над крышей  ТРК "Акваполис" не дым,  а, возможно,  какой-то пар, - отметили в пресс-службе ведомства.

Акваполис работает в штатном режиме.
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