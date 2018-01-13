Торговый комплекс "Акваполис" эвакуировали в Пскове



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области , в торгово-развлекательном комплексе "Акваполис" сработала пожарная сигнализация.

- Кто-то разбил стекло , защищающее тревожную кнопку, и нажал ее, сигнализация включилась, сообщение поступило дежурному, а в ТРК было объявлено об эвакуации. Спасатели сразу выехали на место. Никакого возгорания не было обнаружено. На фотографии, размещенной в соцсетях, над крышей ТРК "Акваполис" не дым, а, возможно, какой-то пар, - отметили в пресс-службе ведомства.



Акваполис работает в штатном режиме.