13 Января 2018
Псков
-5 .. -7 °C
Великие Луки
-4 .. -6 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыПсковские горизонтыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

По жалобам жильцов замглавы региона Александр Кузнецов осмотрел два дома в Печорах

13 Января 2018 - 16:15
Главная → Хроника дня
По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова  замглавы региона Александр Кузнецов посетил  в Печорах два новых многоквартирных дома, построенных для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщает сайт администрации области, от жильцов обоих домов поступают жалобы на качество строительных работ.

Первый дом — трехэтажный, на улице Сельской, 1, — сдан в эксплуатацию 23 ноября прошлого года. В нем для участников адресной программы выделили 38 квартир. Сейчас   подрядчик устраняет в здании недоделки строительства по гарантии.

Второй дом — восьмиквартирный,  расположен по адресу: улица Сельская, 10. На сегодня подрядчик заменил временное электрическое отопление на газовое и провел в дом горячую воду. Также по гарантии строители продолжают ликвидировать дефекты штукатурки, вентиляции подвального помещения и организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На обоих объектах вице-губернатор оценил объем и качество проделанных работ.
-Что касается дома на Сельской, 1, то его готовность высокая. Приёмку дома запланировали на 22 января и обязательно проведем ее вместе с собственниками жилья. Что касается второго дома, то работы также ведутся, просто по некоторым позициям нужно чуть больше времени для исправления ситуации. Буду держать вопрос на контроле до полного устранения всех недочетов, — сказал вице-губернаторпо итогам осмотра жилых домов.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Михаил Ведерников встретился с псковскими журналистамиПсковской областной типографии помогли погасить кредитПрокуратура отмечает свой профессиональный праздникВ Пскове прощаются с Валентином Каленским
Весь фото архив

Видео

Михаил Ведерников: Каждая большая победа складывается из сотен малых дел«ART-ель»: ярмарка, которая запомнится надолго Андрей Иголкин «порвал» знатоков программы «Что? Где? Когда?»Президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 10 января. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 17 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыПсковские горизонтыОтмечаем Новый 2018 годМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповПресс-центрВозьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50