Михаил Ведерников встретился с псковскими журналистами

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в День российской печати проводит в Острове неформальную встречу с журналистами области.

Открывая разговор, он пожелал псковским СМИ интересных материалов, отзывчивых читателей и финансового благополучия.

В открытом диалоге принимает участие 40 человек — руководители и сотрудники областных и муниципальных газет, телевидения, радиостанций и интернет-изданий.

День российской печати отмечается ежегодно 13 января. В этот день в 1703 году по указу Петра Первого вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости».

