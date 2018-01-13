Железнодорожники передадут муниципалитетам детский сад в Дно и в Великих Луках
13 Января 2018 - 13:25Главная → Хроника дня
Псковские железнодорожники передадут два ведомственных детских сада — № 5 в Дно и № 6 в Великих Луках — в собственность муниципалитетов. Об этом сообщает сайт администрации Псковской области. Обсуждение этого вопроса состоялось на рабочей встрече врио губернатора Михаила Ведерникова с начальником Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым. Детские сады находятся в хорошем состоянии и, теперь их смогут посещать не только дети работников железнодорожной компании, но и остальных горожан.
Главным вопросом встречи стала организация обслуживания населения региона железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 2018 году. Михаил Ведерников подчеркнул, что доступность железнодорожного транспорта является приоритетной и социально значимой для Псковской области задачей. По итогам прошлого года у области накопилась задолженность перед пригородной пассажирской компанией в размере порядка 23 млн рублей, но, как отметил в ходе рабочей встречи врио губернатора, в первом полугодии она будет полностью погашена, сейчас идет подготовка графика выплат.
Также Михаил Ведерников предложил создать сеть по продаже билетов на поезда по всей области, внедрить систему электронной продажи билетов.
Владимир Голоскоков положительно откликнулся на это предложение и заверил, что компания готова начать работу в этом направлении уже в этом году. Также участники встречи обсудили вопрос обновления подвижного состава и благоустройства привокзальных территорий, перспективы электрификации железной дороги по направлению Псков — Санкт-Петербурги развития ж/д сообщения между Псковом и Москвой.
Отдельное внимание было уделено вопросу развития транспортно-логистического узла в Псковской области на территории ОЭЗ «Моглино».
Главным вопросом встречи стала организация обслуживания населения региона железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 2018 году. Михаил Ведерников подчеркнул, что доступность железнодорожного транспорта является приоритетной и социально значимой для Псковской области задачей. По итогам прошлого года у области накопилась задолженность перед пригородной пассажирской компанией в размере порядка 23 млн рублей, но, как отметил в ходе рабочей встречи врио губернатора, в первом полугодии она будет полностью погашена, сейчас идет подготовка графика выплат.
Также Михаил Ведерников предложил создать сеть по продаже билетов на поезда по всей области, внедрить систему электронной продажи билетов.
Владимир Голоскоков положительно откликнулся на это предложение и заверил, что компания готова начать работу в этом направлении уже в этом году. Также участники встречи обсудили вопрос обновления подвижного состава и благоустройства привокзальных территорий, перспективы электрификации железной дороги по направлению Псков — Санкт-Петербурги развития ж/д сообщения между Псковом и Москвой.
Отдельное внимание было уделено вопросу развития транспортно-логистического узла в Псковской области на территории ОЭЗ «Моглино».
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